Edil San Felice sale al 100% di Aurest

(Teleborsa) - Edil San Felice ha acquistato il restante 10% del capitale di Aurest (già Sogem), società specializzata nel restauro e nella manutenzione di beni immobili tutelati.



L'operazione, perfezionata per un corrispettivo di 41.842,96 euro, rientra nell'ambito di un percorso di razionalizzazione e semplificazione della struttura partecipativa.



Edil San Felice aveva acquisito Sogem il 10 ottobre 2023, facendo il proprio ingresso nel settore del restauro dei beni culturali.

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