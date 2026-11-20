Eventi e scadenze del 20 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 20/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Singapore FinTech Festival 2026 - Singapore, Singapore EXPO - Festival internazionale sulla finanza digitale, organizzato dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) e dal Global Finance & Technology Network (GFTN), dedicato al tema "The Coming Rewiring of the Financial System: New Risks. New Rules. New Growth". Partecipa la Banca d'Italia, presente nel padiglione dell'ICE dedicato all'Italia per illustrare le attività dei facilitatori d'innovazione gestiti dall'Istituto (da mercoledì 18/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Conferenza "Inflation, inflation expectations, and monetary policy" - Roma, Banca d'Italia, Palazzo Koch - La conferenza, organizzata congiuntamente dalla Banca d'Italia e da SUERF – The European Money and Finance Forum, approfondirà i principali fattori che determinano l'inflazione, l'influenza delle aspettative sui comportamenti economici e sulla formazione dei prezzi, nonché il ruolo della politica monetaria nella stabilizzazione dell'inflazione. L'evento riunirà ricercatori provenienti dal mondo accademico, dalle banche centrali e da altre istituzioni responsabili delle politiche economiche per discutere sulle dinamiche dell'inflazione, sulle aspettative e sulle risposte di policy (da giovedì 19/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

IIA - Italian Insurtech Summit 2026 - Milano LUISS Hub - La 7ª edizione del Summit di Italian Insurtech Association, dal titolo "Protection Highways", approfondirà le principali trasformazioni del settore assicurativo, con focus su IA, distribuzione, customer centricity, embedded insurance, prevenzione e gestione dei rischi. In programma la presentazione di quattro ricerche realizzate con EY, Gartner, Capgemini e Join dedicate all'evoluzione del mercato assicurativo e dei suoi modelli di business e l'assegnazione degli Insurtech Awards 2026 (da giovedì 19/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

MED 2026 – Dialoghi Mediterranei - Napoli, Palazzo Reale - 12ª edizione della conferenza internazionale sul Mediterraneo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con ISPI. Il confronto sarà dedicato a sicurezza e stabilità regionale, energia, infrastrutture e corridoi commerciali, investimenti e crescita, con spazio a cultura e società civile. Tra gli interventi, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede Paul Richard Gallagher, il Ministro del Commercio e dell'Industria dell'India Piyush Goyal e il Senior Advisor per gli Affari arabi e africani del Dipartimento di Stato USA Massad Boulos (da giovedì 19/11/2026 a sabato 21/11/2026)

Rating sovrano - Portogallo e Ungheria - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Belgio - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Vertice UE - Regno Unito - Bruxelles - Il presidente del Consiglio europeo António Costa, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, accoglierà il primo ministro Andy Burnham per il secondo vertice UE-Regno Unito. Il vertice offrirà l'opportunità di rafforzare ulteriormente il partenariato strategico e di adottare una posizione comune in materia di collaborazione per la pace e la sicurezza in Europa

UE - Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" (Cultura e sport) - I ministri UE competenti in materia di cultura, audiovisivi, media e sport si riuniranno per discutere di temi quali il regolamento EU KIDS ACT, il piano di lavoro dell'UE per la cultura 2027-2030, gli sport e i giochi tradizionali e lo sport e la salute mentale

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni

72nd Annual Session of the NATO Parliamentary Assembly - Berlino - Sessione annuale della NATO Parliamentary Assembly dedicata alle principali questioni di sicurezza e difesa euro-atlantica, con il confronto tra parlamentari dei Paesi NATO e partner, rappresentanti istituzionali ed esperti. I lavori prevedono riunioni delle commissioni, dibattiti e una sessione plenaria (da venerdì 20/11/2026 a lunedì 23/11/2026)

08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

10:00 - 22° Forum AIPB - Private Banking - 22ª edizione del Forum promosso dall'Associazione Italiana Private Banking, dal titolo "Private Banking: l'impatto di oggi e le traiettorie di domani". Il confronto sarà dedicato al contributo del Private Banking all'economia italiana, al potenziale di sviluppo del settore, ai nuovi equilibri globali e alla tokenizzazione del patrimonio. Tra gli interventi, il Presidente di AIPB Andrea Ragaini, il Senior Partner di McKinsey & Company Cristina Catania e il Professor of Management Practice della Harvard Business School Dante Roscini

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Nuova Fiera di Roma - Celebrazioni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, in occasione dell'80° di fondazione, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Attività di Governo - Ministro Giorgetti - Lido di Ostia, Caserma Italia - Il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sarà presente all'inaugurazione della Scuola di Polizia Economica Finanziaria

11:00 - Istat - Imprese con almeno 500 dipendenti | Settembre 2026 - ore lavorate, posizioni lavorative, retribuzioni lorde

15:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Salone Bernini di Palazzo Ripetta - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Valorizziamo Roma, Valorizziamo l'Italia", 4ª Conferenza Programmatica del Dipartimento Nazionale del Turismo di Fratelli d'Italia

17:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene in videocollegamento all'Assemblea Pubblica di Unione Industriale VCO

19:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - L'Aquila, Piazza del Teatro - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presenzierà alla riapertura del Teatro Comunale dell'Aquila, celebrata con la prima ufficiale de "La Traviata" di Giuseppe Verdi

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

DHH - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Metriks AI - Assemblea: Sede ordinaria e straordinaria: Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, approvazione del Piano di Stock Option 2026-2030, aumenti di capitale a servizio dei piani di stock grant e stock option e di iniziative di work for equity, con conseguenti modifiche dello Statuto sociale - ore 14.00 - prima convocazione





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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