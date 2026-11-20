Fincantieri, contratto da oltre 2 miliardi di euro con Carnival per due nuove navi da crociera

(Teleborsa) - Fincantieri ha firmato un contratto con Carnival per la progettazione e la costruzione di due nuove navi da crociera dual-fuel di ultima generazione destinate a Carnival Cruise Line. Le unità saranno realizzate presso il cantiere di Marghera, con consegne previste rispettivamente nel 2033 e nel 2035. Il valore dell'accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è stato definito come "molto importante". Per Fincantieri, un accordo "molto importante" nel comparto crocieristico è rappresentato da un accordo del valore superiore a 2 miliardi di euro.



Le nuove navi avranno una stazza lorda di circa 130.000 tonnellate e disporranno ciascuna di circa 1.650 cabine per gli ospiti. Saranno alimentate da un sistema di propulsione dual-fuel, con LNG come combustibile principale.



"Questo nuovo ordine rappresenta un importante riconoscimento della leadership industriale di Fincantieri e della sua capacità di contribuire a plasmare il futuro dell'industria crocieristica mondiale - ha commentato l'AD Pierroberto Folgiero - Il nostro rapporto con Carnival Corporation continua a evolversi sulla base di un'ambizione condivisa: ampliare costantemente i confini della progettazione navale, dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità".



"Questo ordine rafforza la visibilità di lungo periodo per i nostri cantieri italiani e dimostra come la trasformazione industriale in atto si traduca in una maggiore competitività, una più solida capacità realizza tiva e un maggiore valore per i nostri clienti - ha aggiunto - La nostra ambizione è quella di continuare a definire nuovi standard di efficienza industriale ed eccellenza tecnologica, consolidando la leadership di Fincantieri nei segmenti più complessi e a maggior valore aggiunto della cantieristica navale mondiale".



In trent'anni di collaborazione, Fincantieri ha consegnato 76 navi ai diversi brand di Carnival, di cui 15 a Carnival Cruise Line.

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