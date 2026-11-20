(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Ribasso scomposto per il metallo giallo, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,70% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'oro segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3.542,4, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3.795,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3.457,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)