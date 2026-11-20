Londra: scambi negativi per Ithaca Energy
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società petrolifera e del gas del Mare del Nord, che mostra un decremento del 3,27%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Ithaca Energy rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'operatore indipendente di petrolio e gas, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,349 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,405. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,329.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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