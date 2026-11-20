Madrid: in calo Banco Santander
(Teleborsa) - Pressione sulla banca spagnola, che tratta con una perdita del 2,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Santander, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'istituto di credito spagnolo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,22 Euro con tetto rappresentato dall'area 10,46. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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