Madrid: in calo Banco Santander

(Teleborsa) - Pressione sulla banca spagnola , che tratta con una perdita del 2,25%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Santander , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico dell' istituto di credito spagnolo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,22 Euro con tetto rappresentato dall'area 10,46. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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