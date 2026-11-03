Milano 12:47
49.686 -0,52%
Nasdaq 2-nov
27.990 0,00%
Dow Jones 2-nov
51.984 +0,41%
Londra 12:47
10.698 -0,59%
Francoforte 12:47
25.818 -0,63%

Madrid: giornata depressa per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Banco Santander
Rosso per la banca spagnola, che sta segnando un calo dell'1,96%.
Condividi
```