Milano
12:47
49.686
-0,52%
Nasdaq
2-nov
27.990
0,00%
Dow Jones
2-nov
51.984
+0,41%
Londra
12:47
10.698
-0,59%
Francoforte
12:47
25.818
-0,63%
Martedì 3 Novembre 2026, ore 13.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: giornata depressa per Banco Santander
Madrid: giornata depressa per Banco Santander
Migliori e peggiori
,
In breve
03 novembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rosso per la
banca spagnola
, che sta segnando un calo dell'1,96%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: a weak session for Banco Santander
Banco Santander Plunges in Madrid
Madrid: rosso per Banco Santander
Madrid: Negative Performance for Banco Santander
Titoli e Indici
Banco Santander
-1,89%
Altre notizie
Madrid: deep red for Banco Santander
Madrid: andamento negativo per Banco Santander
Crolla a Madrid Banco Santander
Madrid: scambi negativi per Banco Santander
Madrid: profondo rosso per Banco Santander
Madrid: nuovo spunto rialzista per Banco Santander
Guide
Paniere ISTAT 2026: come si compone, come cambia e come misura l’inflazione
Il paniere ISTAT è l’insieme di beni e servizi utilizzato per seguire l’andamento dei prezzi pagati dalle famiglie e calcolare l’inflazione.
leggi tutto