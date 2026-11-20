Madrid: movimento negativo per BBVA

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Banco di Bilbao , che presenta una flessione del 2,79% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend della banca spagnola rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di BBVA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,74 Euro con area di resistenza individuata a quota 22,27. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 21,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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