Madrid: scambi al rialzo per BBVA

(Teleborsa) - Avanza Banco di Bilbao , che guadagna bene, con una variazione del 2,73%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend della banca spagnola rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di BBVA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,76 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 22. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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