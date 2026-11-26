Madrid: scambi al rialzo per BBVA
(Teleborsa) - Avanza Banco di Bilbao, che guadagna bene, con una variazione del 2,73%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend della banca spagnola rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di BBVA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,76 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 22. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```