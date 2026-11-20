Nebius Group scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI , che soffre con un calo del 13,22%.



L'andamento di Nebius Group nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Nebius Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 79,83 USD. Prima resistenza a 91,22. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 75,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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