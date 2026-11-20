New York: Cognizant Technology Solutions in rally

(Teleborsa) - Rialzo per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,85%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Cognizant Technology Solutions rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Cognizant Technology Solutions mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 57,6 USD con area di resistenza individuata a quota 59,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 56,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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