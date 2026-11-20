New York: in bella mostra Global Payments

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di soluzioni e servizi di pagamento , che scambia in rialzo dell'11,22%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Global Payments rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo di Global Payments evidenzia un declino dei corsi verso area 85,65 USD con prima area di resistenza vista a 97,82. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 78,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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