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New York: risultato positivo per Global Payments

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Global Payments
Seduta vivace oggi per il fornitore di soluzioni e servizi di pagamento, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,78%.
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