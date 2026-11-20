New York: netto calo registrato da Arista Networks
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,73% sui valori precedenti.
L'andamento di Arista Networks nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Arista Networks. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 184,9 USD. Primo supporto visto a 173,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 168,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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