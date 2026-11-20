New York: netto calo registrato da Arista Networks

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,73% sui valori precedenti.



L'andamento di Arista Networks nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Arista Networks . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 184,9 USD. Primo supporto visto a 173,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 168,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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