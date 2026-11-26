New York: scambi negativi per Arista Networks

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet , con una flessione del 2,71%.



Lo scenario su base settimanale di Arista Networks rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Arista Networks evidenzia un declino dei corsi verso area 157,3 USD con prima area di resistenza vista a 167,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 150,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```