New York: rosso per Microsoft

(Teleborsa) - Sottotono il colosso informatico americano , che passa di mano con un calo dell'1,86%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo scenario di breve periodo di Microsoft evidenzia un declino dei corsi verso area 482,7 USD con prima area di resistenza vista a 499,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 476,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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