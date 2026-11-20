New York: vendite diffuse su SanDisk

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società americana produttrice di hardware , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,26% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di SanDisk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del colosso californiano produttore di memorie flash suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 85,86 USD con tetto rappresentato dall'area 90,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 83,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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