Piazza Affari: calo per LU-VE Group

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che presenta una flessione del 3,06%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group rispetto all'indice.





Le tendenza di medio periodo di LU-VE Group si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 61,37 Euro. Supporto stimato a 59,27. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 63,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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