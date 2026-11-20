Piazza Affari: scambi negativi per Fiera Milano

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra un decremento del 2,70%.



Lo scenario su base settimanale di Fiera Milano rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Fiera Milano restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 7,353 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 7,093. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 6,987, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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