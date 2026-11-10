Piazza Affari: andamento rialzista per Fiera Milano

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , in guadagno del 2,31% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fiera Milano evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fiera Milano rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di Fiera Milano si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,437 Euro. Prima resistenza a 7,637. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,333.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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