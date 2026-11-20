Roma, TIM pianta 500 alberi autoctoni al Parco di Aguzzano con Rete Clima

Dipendenti, familiari e amici coinvolti nella creazione di un bosco urbano. Dal 2022 la società ha messo a dimora circa 2.000 piante tra Milano, Roma e Torino.

(Teleborsa) - TIM ha reso noto che domani, 21 novembre, i dipendenti della società, insieme a familiari e amici, parteciperanno alla messa a dimora di 500 alberi e arbusti autoctoni al Parco Regionale Urbano di Aguzzano, a Roma. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Rete Clima, punta alla creazione di un nuovo bosco urbano e all'arricchimento del patrimonio verde di un'area di circa 60 ettari, istituita nel 1989.



Le specie messe a dimora comprendono, tra le altre, acero campestre, corniolo, lentisco, tamerice, viburno e leccio. Sono state scelte in base alle caratteristiche del territorio e ai benefici ecologici attesi. Secondo quanto indicato dalla società, le nuove piante contribuiranno a rafforzare la biodiversità locale, fornendo nutrimento agli insetti impollinatori, supporto all'avifauna e habitat per piccoli mammiferi. L'impianto sarà sottoposto a interventi periodici di manutenzione e monitoraggio, per preservarne la vitalità e garantirne la corretta conservazione nel tempo.



L'intervento rientra nella campagna nazionale Foresta Italia, promossa da Rete Clima in partnership con Coldiretti e PEFC Italia. La campagna ha il patrocinio morale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Il programma è orientato alla tutela del patrimonio forestale e della biodiversità attraverso la realizzazione di Nature based Solutions (NbS), progettate in funzione delle caratteristiche e delle esigenze specifiche dei singoli territori.



La giornata romana si inserisce nel percorso di forestazione avviato da TIM nel 2022 con Rete Clima, ente tecnico attivo da 15 anni in progetti ESG, di sostenibilità e di forestazione. Con il nuovo intervento salirà a circa 2.000 il numero complessivo di alberi e arbusti messi a dimora dalla società a Milano, Roma e Torino in quattro anni. I progetti hanno coinvolto centinaia di dipendenti. Tra le iniziative già realizzate figurano una BioForest al Parco Stura di Torino, micro-foresta urbana ad alta densità ispirata al metodo Miyawaki, e la piantumazione di alberi e arbusti autoctoni nell'area di Torrino Mezzocammino, a Roma.



Le attività di forestazione fanno parte del più ampio percorso di transizione climatica del Gruppo TIM. Il percorso prevede la progressiva riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il raggiungimento dell'obiettivo Net Zero entro il 2050. A tal fine, il Gruppo riferisce di attuare interventi per migliorare l'efficienza energetica, favorire l'innovazione tecnologica e promuovere l'uso sostenibile delle risorse, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività.







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