(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,40% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico dell'argento mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 41,22 con area di resistenza individuata a quota 46,86. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 39,34.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)