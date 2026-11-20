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Stellantis, RBC abbassa il target price
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20 novembre 2026 - 08.44
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(Teleborsa) - RBC Capital Markets riduce il
prezzo obiettivo
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Stellantis
, colosso italo-francese dell'automotive, da 4 a
3 euro per azione
, con un taglio del 25%. La raccomandazione resta Sector Perform.
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