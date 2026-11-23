Acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro con effetto cedole

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per le principali Borse europee, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso. Sul listino milanese pesa l'effetto stacco-cedole di alcuni big: Banca Mediolanum, Banco Bpm, Bper, Eni, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Tenaris, Terna e Unicredit. Tentativo di recupero del settore tecnologico dopo il sell-off della scorsa sui timori per la sostenibilità del settore dell'IA. Sul fronte macro, attesa nella mattinata la pubblicazione degli indici PMI preliminari di novembre per l'Area Euro, che precedono gli attesi dati statunitensi su inflazione e crescita economica, in calendario mercoledì.



Cambi, commodity, tassi



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,099. Deciso balzo in alto dell' oro (+2,03%), che raggiunge 3.604,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,62%.



Si riduce di poco lo spread , che si porta a +107 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,39%.



Gli indici europei



Tra le principali Borse europee guadagno moderato per Francoforte , che avanza dello 0,45%, piccoli passi in avanti per Londra , che segna un incremento marginale dello 0,33%, e giornata moderatamente positiva per Parigi , che sale di un frazionale +0,41%.



Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,97%: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di sei ribassi consecutivi; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde lo 0,94%, continuando la seduta a 50.820 punti.



Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,29%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,38%).



I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Lottomatica (+3,54%), STMicroelectronics (+2,21%), Technoprobe (+1,96%) e Prysmian (+1,79%).



I piÃ¹ forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari , che continua la seduta con -1,64%.



Riflessiva Enel , con un calo frazionale dello 0,84%.



Tentenna Nexi , con un modesto ribasso dello 0,75%.



Giornata fiacca per Amplifon , che segna un calo dello 0,67%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, BFF Bank (+4,65%), Juventus (+1,96%), Webuild (+1,95%) e Gens Aurea (+1,88%).



I piÃ¹ forti ribassi, invece, si verificano su Banca Ifis , che continua la seduta con -1,49%.



Piccola perdita per BF , che scambia con un -1,23%.



Tentenna Reply , che cede lo 0,86%.



Sostanzialmente debole TXT E-solutions , che registra una flessione dello 0,82%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Lunedì 23/11/2026

10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,8 punti; preced. 51,4 punti)

10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)

10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 51,7 punti)

15:45 USA: PMI composito (preced. 55,9 punti)

15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54,6 punti; preced. 54,9 punti).

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