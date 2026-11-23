Amazon pronta a investire 7,5 miliardi su Decart AI: trattativa per la tecnologia della startup

(Teleborsa) - Amazon avrebbe raggiunto un accordo per circa 7,5 miliardi di dollari per acquisire gran parte degli asset della startup israeliana Decart AI, secondo quanto riportato da Bloomberg, citando una fonte vicina alla vicenda.



L'operazione comprende la tecnologia alla base del Decart Optimization Stack, una piattaforma software progettata per ottimizzare l'esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale su diverse tipologie di hardware, oltre al team fondatore e ai ricercatori e ingegneri della società.



La strategia sui chip Trainium e la sfida a Nvidia

L'acquisizione si inserisce nella strategia di Amazon per rafforzare la propria posizione nel mercato dei chip per l'intelligenza artificiale, dominato da Nvidia . Decart collabora con Amazon dallo scorso anno e ha già lavorato all'esecuzione di alcuni modelli sui chip proprietari Trainium, sviluppati per i servizi cloud di Amazon Web Services (AWS).



L'obiettivo del gruppo guidato da Andy Jassy è rendere Trainium un'alternativa sempre più competitiva alle GPU di Nvidia. Amazon starebbe inoltre preparando la commercializzazione di questi chip anche presso altri operatori di data center a partire dal prossimo anno.



La tecnologia di Decart punta a migliorare le prestazioni delle infrastrutture di calcolo esistenti, riducendo i costi e aumentando l'efficienza nell'esecuzione dei modelli AI.



Chi è Decart AI

Fondata nel 2023 da tre ingegneri israeliani, Dean e Orian Leitersdorf e Moshe Shalev, Decart sviluppa strumenti per ottimizzare le infrastrutture AI, ma anche modelli capaci di modificare video in tempo reale e simulare la fisica del mondo reale.



Secondo quanto riportato, Amazon non acquisirà i modelli di intelligenza artificiale sviluppati dalla startup, ma si concentrerà sulle tecnologie infrastrutturali e sulle competenze del suo team.

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