Bilancio UE, proposta di Costa taglia 200 miliardi per mediare con i "frugali"

La nuova proposta di riduzione dle Bilancio europeo sarà discussa al Consiglio europeo di giovedì 26 novembre

(Teleborsa) - Resta acceso il dibattito sul bilancio europeo in vista del prossimo Consiglio in calendario giovedì 26 novembre, che vedrà nuovamente contrapposti i cosiddetti Paesi "frugali", capitanati dalla Germania, e quelli che come l'Italia chiedono di non toccare le risorse per la Coesione e l'agricoltura. Sarà una bella lotta, nonostante la proposta di mediazione avanzata dal Presidente Antonio Costa, che sembra scontentare ancora tutti, soprattutto i Paesi del Nord Europa, che chiedono più tagli al Bilancio pluriennale.



La nuova proposta di Costa

Il Presidente Costa, in vista dell'approvazione del Quadro Finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034, ha proposto circa 204 miliardi di tagli al Bilancio, pari al 10,2% della proposta di Bilancio avanzata dalla Commissione europea per il periodo 2028-2034, portando il totale da 2.000 miliardi a 1.780 miliardi. Una proposta che prevede un taglio di altri 44 miliardi rispetto alla proposta di ottobre dello stesso Consiglio e che tocca anche la politica di Coesione.



"Sono fiducioso che questa proposta sia una buona base per avanzare verso un accordo finale per tre ragioni. Primo, è un bilancio all'altezza delle nostre ambizioni. Secondo, mantiene i contributi nazionali entro limiti ragionevoli. E terzo, include un paniere equilibrato di nuove risorse proprie", ha affermato il Presidnete Costa nel presentare la sua proposta.



Un piano che scontenta ancora tutti



Il piano Costa, che punta a chiudere i negoziati entro la fine dell'anno, scontenta praticamente tutti. L'Italia aveva presentato di recente una proposta di riduzione di 134 miliardi di euro, senza toccare i Fondi per la Coesione, la PAC ed i fondi per la pesca, cari al governo Meloni. Ma i Paesi nordici o "frugali" - Germania, Paesi Bassi, Svezia fra gli altri - spingono per un Bilancio più contenuto, chiedendo tagli più decisi al Bilancio, di cui sono contributori netti.



Cosa prevede la nuova proposta

Ma cosa prevedono i tagli? C'è una riduzione di risorse per la PAC e per la Coesione, ma anche un aumento di diverse imposte e l'emergere di nuovi prelievi fiscali, come la tassa sugli asset crypto, proposta dal Parlamento europeo, che però sembrerebbe non garantire ancora un gettito adeguato per il 2028.



Da valutare anche un'altra proposta avanzata dal Presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis, di sfruttare le risorse generate dall'assegnazione di frequenze radio per le reti 5G e 6G.

sul fatturato della pubblicità online, dei servizi di intermediazione digitale e dalla monetizzazione dei dati degli utenti, da applicare alle imprese con oltre 50 milioni di fatturato in UE e con fatturato globale superiore ai 750 milioni. Si stima che possa garantire un gettito nell'ordine dei 5 miliardi l'anno.



Fra le proposte più divisive c'è la proposta di destinare circa il 30% delle risorse del sistema ETS al Bilancio Ue, ma con un'introduzione graduale che parta da uno 0% nel 2028 per crescere fino all'aliquota piena nel 2034. Ma la proposta è fortemente osteggiata dalla Polonia.



Pacifico l'aumento del prelievo della tassa sui rifiuti degli imballaggi in plastica non riciclata da 0,80 a 1,25 euro al chilo e sul contributo per i rifiuti elettronici non raccolti da 2 a 2,25 euro al chilo.



Parere favorevole unanime anche all'aumento delle risorse generate dal CBAM, il dazio sulle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio, che Costa propone di portare dal 75% al 100%.



Nella proposta è inclusa anche una riduzione di 10 miliardi del rimborso del debito comune europeo (quello contratto per finanziare il NextGenerationEu), che prevede un risparmio significativo a carico dle Bilancio europeo, considerando l'impegno richiesto da tassi di interesse più elevati. Il rimborso partirà sempre dal 2028 - ha spiegato Costa - ma con modalità differenti.

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