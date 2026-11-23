Eni, via libera al piano di sviluppo di Geliga a sei mesi dalla scoperta

(Teleborsa) - Le autorità indonesiane hanno approvato il piano di sviluppo (Pod) del giacimento di Geliga (Ganal Psc), nel bacino del Kutei, a soli sei mesi dalla scoperta. L'intervento riguarda circa 230 miliardi di metri cubi di gas in posto: 170 miliardi di metri cubi e 250 milioni di barili di olio da Geliga, più 60 miliardi di metri cubi dal giacimento già scoperto di Gula.



Il picco di produzione dell'hub Geliga/Gula è previsto a 28,3 milioni di metri cubi di gas e 50.000 barili di olio al giorno. Il progetto prevede 15 pozzi sottomarini, condotte e una nuova Fpso con capacità di trattamento di circa 28,3 milioni di metri cubi di gas e 80.000 barili di olio al giorno e stoccaggio di 1,4 milioni di barili. Il gas sarà trasportato al terminale di Santan e alla rete del Kalimantan Orientale, in parte liquefatto a Bontang.



L'hub sarà il terzo del bacino, dopo quello sud già in produzione e quello nord, in costruzione dopo la decisione finale di investimento di inizio anno e atteso in funzione nel 2028: con questi sinergie su costi e tempi. Con tre hub Eni punta a circa 85 milioni di metri cubi al giorno di gas e 140.000 barili di olio al giorno di produzione lorda nel Kalimantan Orientale entro fine decennio, per mercato interno e internazionale.



Geliga è ora operato da Searah, costituita a giugno 2026 e controllata al 50% da Eni e Petronas, con 19 asset (14 in Indonesia e 5 in Malesia), circa 350 mila boe al giorno e l'obiettivo di superare 500 mila entro il 2028. Nell'ottobre 2026 Eni ha firmato due accordi vincolanti per cedere a Pertamina e Medco partecipazioni in alcune attività upstream indonesiane gestite da Searah.

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