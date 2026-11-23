Everli debutta al Nasdaq dopo la fusione con la spac Melar Acquisition

Il marketplace punta a diventare leader nella tecnologia per la spesa alimentare on-line in Italia e oltre

(Teleborsa) - Il marketplace italiano specializzato nella spesa online Everli debutta oggi, 23 novembre 2026, al Nasdaq dopo che è stata perfezionata la fusione con Melar Acquisition , spac quotata all'indice tecnologico statunitense.



La società avvia il proprio percorso come società quotata in borsa con un "obiettivo chiaro", si legge in una nota diffusa da Everli, ovvero "diventare la principale piattaforma tecnologica per la spesa alimentare in Italia ed esportare il proprio modello in nuovi mercati, in Europa e negli Stati Uniti".



L’aggregazione è stata approvata dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Melar il mese scorso. Contestualmente al perfezionamento dell’operazione, Melar ha trasferito la propria sede legale dalle Isole Cayman allo Stato del Nevada e ha assunto la denominazione sociale Everli Global Holdings.



Chi è Everli



Everli nasce nel 2014 da un’idea semplice: offrire la comodità della spesa online senza costringere le persone a rinunciare ai negozi, ai marchi e ai prezzi di cui si fidano già. Oggi, Everli è diventata uno dei nomi più noti in Italia nel settore della spesa online, collaborando con le principali catene di supermercati e rivenditori specializzati per rendere disponibile l’intero loro assortimento all’interno di un’unica applicazione.



Il modello di business di Everli non prevede scorte, magazzini o "dark store". Al contrario, il marketplace collabora con i rivenditori che godono già della fiducia dei clienti, offrendo loro un canale digitale pronto all’uso, senza i costi legati allo sviluppo di una piattaforma proprietaria. Questo approccio "asset-light" consente a Everli di crescere in parallelo alla rete di punti vendita dei propri partner, anziché dipendere esclusivamente dalla propria base di capitale, rendendo il modello facilmente replicabile in nuove città e nuovi Paesi.



Ampi margini di crescita



In Italia, la penetrazione della spesa alimentare online è ancora inferiore rispetto alla maggior parte dei principali mercati europei, il che lascia ampi margini di crescita. La priorità di Everli è consolidare la propria leadership nel mercato nazionale, ampliando il numero di partner commerciali, rafforzando le relazioni con i brand e introducendo nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Grazie alla quotazione negli Stati Uniti e a un modello scalabile e "asset-light", la Società intende inoltre valutare l’espansione in altri mercati europei e, nel tempo, negli Stati Uniti.



Il commento dell'AD e Presidente Salvatore Palella



"La spesa alimentare rappresenta l’acquisto più importante e frequente per ogni famiglia e, in Italia, avviene ancora in larga misura nei negozi fisici. È qui che risiede la nostra opportunità", ha sottolineato il manager.



"Stiamo entrando nella corsa all’intelligenza artificiale puntando sull’ambito che conosciamo meglio: la spesa settimanale. L’"agente" per gli acquisti – un assistente che conosce le esigenze della tua famiglia, compone il carrello attingendo dai tuoi negozi di fiducia ed effettua nuovi ordini prima che i prodotti finiscano – sta arrivando nel settore della spesa alimentare; un marketplace che riunisce più rivenditori, come Everli, è la piattaforma ideale per questo tipo di soluzione. In Italia c’è ancora un ampio margine di crescita per l’online e noi puntiamo a guidare tale sviluppo. Il nostro obiettivo è portare il nostro modello anche in altri mercati europei e negli Stati Uniti".











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