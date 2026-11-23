Impianti si aggiudica gara europea nel settore della difesa

Valore per oltre 370.000 euro

(Teleborsa) - Impianti , attiva in Italia da oltre 30 anni nel settore dell’innovazione tecnologica, si è aggiudicata una procedura aperta di rilevanza europea, indetta da un importante ente della Pubblica Amministrazione Centrale attivo nel settore della difesa.



Il contratto, che ha un valore complessivo di oltre 370.000 euro, prevede la fornitura e posa in opera di sistemi informatici, multimediali e di rete presso un istituto di formazione del settore della difesa.



Impianti curerà l’intero ciclo dell’intervento, dalla fornitura degli apparati IT, audio-video e di rete all’integrazione delle diverse componenti, fino alla configurazione e alla messa in esercizio. L’esecuzione contrattuale e la consegna del progetto sono attualmente previste entro il 2027.



L’aggiudicazione del contratto si inserisce nell’attività di sviluppo del settore cosiddetto “ICT/AV” della Società e contribuisce alla visibilità dei ricavi dell’esercizio 2027, rafforzando il posizionamento di Impianti nel segmento delle soluzioni tecnologiche per ambienti mission-critical per i settori delle Forze dell’Ordine e della Difesa.

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