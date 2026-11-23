Imprese e competitività, Italia e Germania insieme per le riforme UE

In occasione del 3° Forum Italo tedesco il Mimit ha siglato una dichiarazione congiunta con Berlino

(Teleborsa) - Italia e Germania rafforzano la cooperazione in ambito industriale ed il coordinamento sulle principali politiche europee per la competitività, con l’obiettivo di consolidare le filiere strategiche come l'automotive, pilastro dell’industria europea che si trova ad affrontare importanti sfide globali. Di qui la necessità di una maggiore neutralità tecnologica e flessibilità nel percorso di decarbonizzazione. Roma e Berlino puntano inoltre a sviluppare la cooperazione sulle materie prime critiche, ma anche su settori quali difesa, microelettronica ed intelligenza artificiale applicata ai processi produttivi, promuovendo al contempo la semplificazione normativa e la rimozione degli ostacoli al Mercato unico.



Roma e Berlino siglano dichiarazione congiunta

Questi i temi al centro della dichiarazione congiunta sottoscritta a Berlino tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero federale dell'Economia e dell'Energia della Germania (Bmwe), in occasione del terzo Forum ministeriale italo-tedesco, nell’ambito del Piano d’Azione bilaterale avviato nel novembre 2023.



"Dobbiamo agire tempestivamente. Serve un’Europa coraggiosa, capace di decidere sui principali dossier di politica industriale, difendere le proprie imprese e la propria sovranità produttiva", ha dichiarato il Ministro Adolfo Urso, aggiungendo che i due Paesi "hanno in comune un ecosistema produttivo che rappresenta il 40 per cento dell'industria europea. Insieme chiedono meno burocrazia, più ambizione e competitività, e un percorso di decarbonizzazione più realistico nei settori strategici".



Il Forum è servito anche a valorizzare le collaborazioni in essere tra le imprese italiane e tedesche nei settori della difesa, della sicurezza e del digitale. Sono intervenute per il comparto della difesa Diehl Defence e Leonardo , thyssenkrupp Marine Systems e Fincantieri , Rohde & Schwarz ed ELT Group; per la filiera delle tecnologie digitali, microelettronica e intelligenza artificiale SAP e Reply , Infineon Technologies e STMicroelectronics , Deutsche Telekom IoT ed Exein, Synapticon e Generative Bionics.





Un'accelerazione del Mercato Unico

Nella dichiarazione congiunta, Italia e Germania ribadiscono l’impegno a svolgere un ruolo di primo piano nell’attuazione della tabella di marcia "Un’Europa, un mercato', rinnovando l'appello a ridurre in misura significativa gli oneri burocratici e a semplificare radicalmente le norme e le procedure amministrative che ostacolano la competitività a livello europeo.



Roma e Berlino auspicano inoltre una maggiore efficacia dell’Industrial Accelerator Act (IAA), affinché rafforzi la tutela e la resilienza dei settori critici e strategici dell’economia europea e ne stimoli la domanda, senza introdurre ulteriori oneri per le imprese e le autorità pubbliche. A tal proposito, il ministro Urso ha evidenziato l’opportunità di valutare un approccio differenziato in funzione degli strumenti considerati, distinguendo tra il perimetro geografico del 'Made in Europe' applicabile agli appalti pubblici e quello relativo alle aste e ai meccanismi di incentivazione.



Il futuro dell'auto: flessibilità e neutralità

Per il settore automotive, il Mimit e Bmwe hanno ribadito il proprio impegno a garantire che il futuro percorso di sviluppo del settore sia caratterizzato da una maggiore flessibilità e che il principio di neutralità tecnologica sia applicato in termini concreti, in particolare assicurando il tempestivo riconoscimento dei veicoli alimentati esclusivamente con carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio ammissibili.



ETS da riformare

I due Paesi condividono anche l’obiettivo di una riforma del sistema ETS, che sappia coniugare ambizione climatica e competitività industriale. Tra le priorità indicate figurano un percorso di decarbonizzazione stabile ma realistico, maggiore flessibilità del sistema e adeguate tutele contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, anche attraverso un sistema di assegnazione gratuita delle quote più efficace e meno oneroso per le imprese.



Dai chip all'AI: molti punti di convergenza

Spazio anche dossier strategici per la sovranità tecnologica e industriale dell’Europa, dai semiconduttori all’intelligenza artificiale applicata ai processi produttivi. Italia e Germania confermano la volontà di rafforzare la collaborazione nell’ambito dei progetti IPCEI dedicati all’AI industriale, alla microelettronica e alle infrastrutture di calcolo, per sviluppare capacità tecnologiche europee e ridurre le dipendenze strategiche.



In materia di semiconduttori, Roma e berlono accolgono con favore la proposta della Commissione sul Chips Act 2.0 e ne auspicano una rapida adozione nel 2027, condividendo la necessità di una governance solida, criteri economici per la selezione dei progetti strategici e il mantenimento della cooperazione internazionale con partner affidabili.



Con la dichiarazione sottoscritta, inoltre ribadiscono il loro impegno a cooperare nel settore delle materie prime critiche e a proseguire i lavori per l’attuazione della cooperazione concordata in tale settore, anche riguardo ai negoziati attualmente in corso a livello europeo sull’ulteriore sviluppo del regolamento sulle materie prime critiche (Critical Raw Materials Act).





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