Innovatec-Esi, iscritto l'atto di fusione: dal 1° dicembre la società si chiamerà Esi

(Teleborsa) - Innovatec ed Esi , entrambe quotate su Euronext Growth Milan, comunicano che è stata effettuata l'ultima iscrizione dell'atto di fusione per incorporazione di Esi in Innovatec. Gli effetti civilistici decorrono dal 1° dicembre 2026; ai fini contabili e fiscali le operazioni di Esi sono imputate al bilancio di Innovatec dal 1° gennaio 2026.



Alla data di efficacia il capitale sociale di Innovatec sarà di 18.988.247,60 euro, diviso in 173.866.542 azioni ordinarie senza valore nominale. La fusione estingue Esi: le sue azioni saranno annullate e revocate dalla negoziazione. Innovatec subentrerà in tutto il patrimonio, in attività e passività, di Esi e cambierà denominazione in Esi S.p.A.



L'operazione, approvata dalle assemblee il 4 agosto 2026, dà vita a un gruppo integrato nella transizione energetica che presidia l'intera catena del valore, con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia industriale come Independent Power Producer e di sviluppare asset proprietari, in parte da cedere a terzi, con una pipeline di progetti fotovoltaici e Bess.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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