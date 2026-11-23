iVision Tech, accordo con DIMO per distribuzione smart glasses HJ Tech e collezione Esercito

(Teleborsa) - iVision Tech - PMI Innovativa attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali e soluzioni per smart glasses e proprietaria dello storico marchio dell’occhialeria francese d’alta gamma “Henry Jullien” - ha siglato un accordo di fornitura con DIMO, una delle principali realtà italiane nella distribuzione di elettronica di consumo e socio del Gruppo Euronics Italia, per la commercializzazione degli occhiali tecnologici HJ Tech e della nuova collezione di occhiali a marchio Esercito attraverso i punti vendita Euronics Dimo.



I negozi coinvolti sono localizzati nel Nord Italia, in particolare in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, e in Sardegna.



L’accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo commerciale di iVision Tech, che amplia la propria presenza nel mercato retail attraverso l’ingresso in un canale distributivo nuovo rispetto a quello tradizionale dell’ottica, raggiungendo un pubblico più ampio e diversificato.



HJ Tech è la linea di smart glasses sviluppata da iVision Tech che integra tecnologia e design Made in Italy. Grazie alla connettività Bluetooth e alla tecnologia audio open-ear, gli occhiali consentono di effettuare chiamate, ascoltare musica o messaggi vocali e ricevere indicazioni di navigazione senza dover utilizzare direttamente lo smartphone, mantenendo il contatto con l’ambiente circostante.



Nei punti vendita Euronics Dimo sarà disponibile anche la nuova collezione di occhiali Esercito, sviluppata da iVision Tech su licenza del marchio Esercito Italiano concesso da Difesa Servizi. La linea è stata presentata ufficialmente lo scorso luglio 2026 ed è ora in distribuzione.

Condividi

```