Lottomatica corre in Borsa nel giorno dell'assemblea su fusione con Cirsa

Kepler ha alzato il target price a 35 euro

(Teleborsa) - Grande giornata per Lottomatica , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,33%, tra i migliori titoli di Piazza Affari nella mattinata di inizio settimana.



A fare da assist alla performance odierna la notizia che Kepler Cheuvreux ha rivisto al rialzo il target price sul titolo a 35 euro, dal precedente 30 euro, sopra l'attuale quotazione di 26,4 euro.



Oggi poi è il giorno fissato per dell'assemblea di approvazione del progetto di fusione con la spagnola Cirsa Enterprise. Gli analsiti di Intermonte hanno confermato il giudizio positivo sull'operazione, annunciata a inizio settembre, "che unisce due realtà complementari e con elevati standard gestionali, creando un leader globale nel settore del gaming" e che sarà accrescitiva 'double digit'.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' azienda leader in Italia nel settore dei giochi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Lottomatica , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25,47 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 26,71. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24,71.

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