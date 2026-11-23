Madrid: scambi in positivo per Fluidra
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che produce attrezzature per piscine, in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'Ibex 35. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo scenario tecnico di Fluidra mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,15 Euro con area di resistenza individuata a quota 18,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```