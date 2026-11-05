Madrid: andamento sostenuto per Fluidra
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che produce attrezzature per piscine, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Fluidra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,71%, rispetto a +4,23% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Le implicazioni di breve periodo di Fluidra sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,47 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 20,09. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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