New York: al centro degli acquisti Nvidia

(Teleborsa) - Rialzo per il chipmaker , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 31,29%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di Nvidia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 158,8 USD. Prima resistenza a 169. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 152,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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