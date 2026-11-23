New York: in forte denaro Amazon
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il colosso dell'e-commerce, che mostra una salita bruciante del 4,45% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amazon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante delle vendite sul web rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Amazon, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 252 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 262,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 246,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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