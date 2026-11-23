New York: International Paper scende verso 28,49 USD
(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore mondiale di carta ed imballaggi, che mostra un -4%.
L'andamento di International Paper nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di International Paper mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28,49 Dollari USA con area di resistenza individuata a quota 30,42. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 27,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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