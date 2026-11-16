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New York: Bloom Energy scende verso 174 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Bloom Energy scende verso 174 USD
Scende sul mercato il produttore di celle a combustibile, che soffre con un calo del 6,90%.
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