New York: si concentrano le vendite su Monster Beverage

(Teleborsa) - Rosso per il produttore e fornitore di bevande , che sta segnando un calo del 2,06%.



La tendenza ad una settimana di Monster Beverage è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Monster Beverage mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 42,02 USD con area di resistenza individuata a quota 43,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 41,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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