New York: vendite diffuse su Monster Beverage

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore e fornitore di bevande , che soffre con un calo del 4,93%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monster Beverage rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Monster Beverage rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,34 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,27. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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