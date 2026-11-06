New York: vendite diffuse su Monster Beverage
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore e fornitore di bevande, che soffre con un calo del 4,93%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monster Beverage rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Monster Beverage rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,34 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,27. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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