Piazza Affari: balza in avanti BFF Bank

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,68%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di BFF Bank evidenzia un declino dei corsi verso area 1,155 Euro con prima area di resistenza vista a 1,205. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,127.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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