Piazza Affari: balza in avanti BFF Bank
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,68%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di BFF Bank evidenzia un declino dei corsi verso area 1,155 Euro con prima area di resistenza vista a 1,205. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,127.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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