(Teleborsa) - Sopra la parità la Borsa di Milano
dopo una mattinata in rosso che resta però dietro agli altri listini in Europa che ottengono consistenti guadagni. Le contrattazioni oltreoceano proseguono all'insegna dell'euforia, l'S&P-500
, che balza del 4,55%.
Decisiva la notizia del reintegro di Jensen Huang nel cda di Nvidia
in qualità di Ceo e presidente che ha spinta in alto le azioni del tech a Piazza Affari.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno del 3,79%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 82 dollari per barile, con un ribasso dell'1,69%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,35%. Tra le principali Borse europee
effervescente Francoforte
, con un progresso dell'1,84%, buoni spunti su Londra
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,05%, e ben impostata Parigi
, che mostra un incremento dell'1,21%.
Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 51.392 punti.
In netto miglioramento il FTSE Italia Mid Cap
(+1,53%); sulla stessa linea, balza in alto il FTSE Italia Star
(+1,76%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Technoprobe
(+10,59%), STMicroelectronics
(+9,33%), Prysmian
(+5,97%) e Fincantieri
(+3,71%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Telecom Italia
, che continua la seduta con -1,00%.
Tentenna Snam
, che cede lo 0,93%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Juventus
(+8,06%), BFF Bank
(+5,09%), Moltiply Group
(+4,79%) e Interpump
(+4,25%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis
, che ottiene -1,98%.
In rosso BF
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.
Sostanzialmente debole Garofalo Health Care
, che registra una flessione dell'1,16%.
Si muove sotto la parità Ascopiave
, evidenziando un decremento dello 0,90%.