Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Prysmian

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,38%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Prysmian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,48%, rispetto a -6,79% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico dell' azienda produttrice di cavi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 102,2 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 104,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 100,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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