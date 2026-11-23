Piazza Affari: risultato positivo per Lottomatica
(Teleborsa) - Bene l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, con un rialzo del 3,26%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo scenario tecnico di Lottomatica mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25,39 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,33. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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