Piazza Affari: brillante l'andamento di Lottomatica

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi , che tratta in utile del 2,36% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lottomatica rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Lottomatica mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 28,86 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,16. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 29,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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