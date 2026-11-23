(Teleborsa) - Chiusura del 22 novembre
Allunga timidamente il passo il metallo bianco-argenteo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,24%.
Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.278,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.351. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.253,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)