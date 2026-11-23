RFI: un patto per la sicurezza con le imprese della filiera

Al Safety Day 2026 prevenzione, responsabilità e collaborazione per rafforzare la cultura della sicurezza nel settore ferroviario

(Teleborsa) - La tutela delle persone viene prima di ogni esigenza produttiva, organizzativa, commerciale o economica. È questo il principio al centro del National Safety Day 2026 di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), che si è chiuso con il lancio del Patto di Sicurezza tra RFI e le imprese fornitrici. Un impegno confermato nel prossimo Piano Industriale, dove la sicurezza è uno dei pillar strategici.



Alla giornata hanno partecipato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Gianpiero Strisciuglio, la Presidente di RFI, Paola Firmi e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI, Aldo Isi, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di ANSFISA e dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.



"Con questo Patto intendiamo ribadire la collaborazione con le imprese della filiera proseguendo nel nostro impegno per la sicurezza di tutte le persone coinvolte nelle attività ferroviarie. Proseguiamo nel percorso di promozione della cultura della prevenzione che si traduca in comportamenti quotidiani, nella capacità di riconoscere e segnalare possibili rischi e nella responsabilità di intervenire quando non ci sono le condizioni per lavorare in sicurezza. Perché la cultura della sicurezza si costruisce insieme, attraverso l’attenzione, la competenza e il contributo di ciascuno", ha dichiarato Aldo Isi, AD e DG di RFI.



La cultura della sicurezza è un impegno che il Gruppo FS porta avanti tutto l’anno attraverso iniziative di sensibilizzazione, formazione e confronto nei territori, di cui i Safety Day rappresentano un importante momento di condivisione delle buone pratiche. Il National Safety Day, attraverso video e testimonianze del personale, ha dato voce a chi opera ogni giorno negli impianti, nei cantieri e sui territori, valorizzando il ruolo della formazione, della consapevolezza dei rischi e della responsabilità individuale. Nel corso della giornata sono stati inoltre premiati cinque Safety Leader e un Safety Site, riconosciuti come esempi concreti di diffusione della cultura della sicurezza.



Il Patto di Sicurezza

Con la proposta di un Patto di Sicurezza tra RFI e le Associazioni delle imprese realizzatrici si intende rafforzare la collaborazione tra il gestore dell’infrastruttura e le imprese, condividendo principi e impegni per la tutela di tutte le persone coinvolte nelle attività ferroviarie.



La proposta prevede iniziative di sensibilizzazione, condivisione delle esperienze che possono diventare occasioni di apprendimento e di miglioramento lungo tutta la filiera.



Con la 14esima edizione del Safety Day, RFI rafforza il proprio impegno per una cultura della sicurezza che parte dalle persone e coinvolge l’intera filiera.

Condividi

```