(Teleborsa) - Chiusura del 22 novembre
Piccolo spunto rialzista per il metallo prezioso, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,47%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'argento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 39,78. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 43,85. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 38,36.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)