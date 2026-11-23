SIX lancia l'European Growth Program per avvicinare le PMI quotate agli investitori internazionali

Debutta il SIX European Growth Index con 31 società quotate in Svizzera, Spagna e Regno Unito

(Teleborsa) - SIX, il gruppo che gestisce le infrastrutture dei mercati finanziari svizzeri e spagnoli, ha presentato il SIX European Growth Program. L'iniziativa punta ad aumentare la visibilità internazionale delle società ad alta crescita quotate sui suoi mercati: SIX Swiss Exchange, la spagnola BME e la londinese Aquis Stock Exchange. Il progetto si rivolge alle small e mid cap e mira ad ampliarne la base di investitori, per sostenerne lo sviluppo e contribuire più in generale alla crescita dell'economia europea.



Il cuore del programma è il nuovo SIX European Growth Index. Il paniere parte con 31 società quotate sui tre mercati, con una capitalizzazione compresa tra 100 milioni e 1 miliardo nelle rispettive valute locali. Le aziende appartengono a comparti diversi, tra cui tecnologia, sanità e beni di consumo. L'indice segue una metodologia trasparente e basata su regole, e permette agli investitori di individuare le società in crescita sulle tre piazze e di monitorare l'andamento del gruppo nel suo insieme.



Le società che rispettano i criteri ottengono la qualifica di "SIX European Growth Company". Questo dà accesso a iniziative coordinate di marketing e di relazione con gli investitori, pensate per rafforzarne il profilo internazionale. Il programma prevede inoltre una gamma di servizi a condizioni agevolate, destinata ad ampliarsi nel tempo: distribuzione della ricerca, analisi di mercato, formazione sui mercati dei capitali e supporto agli emittenti.



Il passo successivo sarà la SIX European IPO Academy, il cui avvio è previsto nel secondo trimestre del 2027. La nuova struttura riunirà sotto un approccio europeo comune le accademie già attive presso le tre Borse del gruppo. Si rivolgerà alle aziende di Svizzera, Unione Europea e Regno Unito interessate alla quotazione, per aiutarle a valutare se lo sbarco in Borsa sia la scelta giusta e per accompagnare con formazione e preparazione quelle che decideranno di procedere.



"Con Borse in Svizzera, nell'Unione Europea e nel Regno Unito, SIX ha una presenza unica nei mercati dei capitali europei", ha commentato Tomas Kindler, Global Head Exchanges e membro del Comitato esecutivo di SIX. Il programma, ha spiegato, mette in rete questi mercati per aiutare le aziende a crescere grazie a una maggiore visibilità internazionale e a una platea più ampia di investitori. Si parte con criteri di selezione trasparenti, una qualifica comune e l'indice dedicato. Poi toccherà all'IPO Academy, che secondo Kindler "unisce le competenze locali per aiutare le aziende a valutare e preparare una quotazione".

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